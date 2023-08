Iran: Attaque d'un "terroriste armé" devant un mausolée de Chiraz

(Reuters) - Une attaque "terroriste" perpétrée dimanche devant un lieu saint chiite de Chiraz, dans le centre de l'Iran, a fait au moins un mort, a déclaré un représentant local à la télévision publique, ajoutant qu'un assaillant avait été arrêté. Plus tôt, la presse officielle iranienne avait fait état d'un bilan de quatre morts. "Cela s'est produit autour de 19h00 (15h30 GMT). Un homme armé est entré sur le site et a commencé à tirer (...) Il a été arrêté", a déclaré Mohammad Hadi Imaniyeh, le gouverneur de la province de Fars. Au moins sept personnes ont aussi été blessées lors de cette attaque contre le mausolée Chah-Tcheragh. Les commerces de la zone ont été fermés. La télévision publique a indiqué que le site de Chah-Tcheragh était encerclé par les forces de sécurité. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque dans l'immédiat. En octobre dernier, le groupe Etat islamique (EI) avait revendiqué une attaque contre le même lieu qui avait fait 15 morts. (Rédaction de Dubaï; version française Jean Terzian)