Irak : Un soldat français mort dans une opération anti-terroriste

(Actualisé avec précisions, contexte) PARIS, 29 août (Reuters) - Un soldat français a été tué lundi en Irak dans une opération anti-terroriste, a annoncé mardi l'Elysée dans un communiqué. "C'est avec une très vive émotion que le Président de la République a appris la mort du sergent Nicolas Mazier du commando parachutiste de l'air no10, tué hier en Irak alors que son unité appuyait une unité irakienne en opération anti-terroriste", écrit l'Elysée dans le communiqué. C'est le troisième soldat français à trouver la mort en Irak ces derniers jours après le décès annoncé d'un militaire dans un accident de la route le 18 août et celui d'un autre soldat le 21 août lors d'un exercice opérationnel. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)