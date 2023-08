Irak: Trois morts après une attaque de drone turc contre des membres du PKK

SOULEIMANIYE (Reuters) - Trois personnes soupçonnées d'appartenir au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont été tuées vendredi dans une attaque de drone turc, ont déclaré trois sources de sécurité kurdes. Il s'agit de la cinquième attaque de drone menée cette semaine contre des combattants kurdes dans le nord de l'Irak. Les victimes circulaient sur une route très fréquentée par les civils, à environ 30 kilomètres d'une destination touristique populaire, lorsque leur véhicule a été touché, ont indiqué les sources. La Turquie mène de longue date une campagne en Irak et en Syrie contre les combattants du PKK et des YPG (Unités de protection du peuple), milice kurde basée en Syrie, qu'Ankara considère comme des organisations terroristes. Bien que la Turquie mène régulièrement des raids aériens dans le nord de l'Irak et possède des dizaines d'avant-postes sur le territoire irakien, elle a intensifié ses attaques de drones ces derniers jours, en frappant plus près de zones urbaines et sur les routes principales. (Reportage Ali Sultan et Amina Ismail; version française Camille Raynaud)