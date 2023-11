Irak : Treize combattants du PKK tués dans des frappes turques, selon Ankara

Irak : Treize combattants du PKK tués dans des frappes turques, selon Ankara













ANKARA, 17 novembre (Reuters) - L'armée turque a mené des frappes aériennes dans le nord de l'Irak et tué 13 combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), a déclaré le ministère turc de la Défense vendredi. Les frappes ont été menées dans la région de Hakurk, dans le nord de l'Irak, ainsi que dans les zones où la Turquie conduit depuis un an une opération baptisée "Griffe Epée", indique le ministère dans un communiqué publié sur X, anciennement Twitter. "Nos opérations se poursuivront avec détermination jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul terroriste dans la région", a dit le ministère. Le PKK, considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne, les États-Unis et la Turquie, a pris les armes contre l'État turc en 1984 et plus de 40.000 personnes ont été tuées dans le conflit. Ankara mène régulièrement des frappes aériennes transfrontalières et des opérations contre le mouvement, qui dispose de bases dans les montagnes du nord de l'Irak. La Turquie a intensifié ses attaques contre les militants kurdes en Syrie et en Irak ces dernières semaines, après un attentat à Ankara le 1er octobre attribué au PKK. (Reportage Tuvan Gumrukcu ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)