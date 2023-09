Irak : Plus de 100 morts dans un incendie lors d'un mariage

par Timour Azhari NINIVE, Irak (Reuters) - Un incendie s'est déclaré tôt mercredi lors d'un mariage organisé dans la province de Ninive, dans le nord-est de l'Irak, faisant plus de 100 morts et 150 blessés. Le gouverneur adjoint de la province, Hasan al Allak, a déclaré à Reuters que le bilan était de 113 morts. Les médias officiels irakiens ont rapporté que l'incendie avait fait au moins 100 morts et 150 blessés. L'incendie s'est propagé dans une salle des fêtes après que des feux d'artifice ont été allumés lors des festivités, a indiqué la défense civile locale, citée par les médias officiels. "Nous avons vu les flammes jaillir de la salle. Ceux qui y sont parvenus sont sortis, mais les autres sont restés coincés. Même ceux qui ont réussi à s'échapper étaient brisés", a dit Imad Yohana, qui a réchappé à l'incendie. Une vidéo, filmée par un journaliste de Reuters présent sur place, montre des pompiers éclairant les décombres encore fumant du bâtiment à la recherche de survivants. Des équipes médicales et des ambulances ont été dépêchées sur place par les autorités fédérales irakienne et depuis le Kurdistan irakien, selon des communiqués officiels. Des témoins ont indiqué que l'incendie s'était déclaré vers 22h45 heure locale (19h45 GMT), alors que des centaines de personnes assistaient aux festivités. (Reportage Timour Azhari à Bagdad et Enas Alasharay au Caire, rédigé par Timour Azhari; version française Camille Raynaud)