Irak : Les soldats sous commandement américain mettent fin à leur mission de combat

BAGDAD (Reuters) - Les troupes sous commandement américain ont mis fin comme prévu à leur mission de combat en Irak pour se consacrer pleinement à la formation et à un rôle de conseil auprès des soldats irakiens, ont déclaré jeudi des commandants de l'armée irakienne et des représentants de la coalition menée par les Etats-Unis.

En privé, des représentants et diplomates occidentaux estiment que cette nouvelle étape ne constitue pas un virage marquant alors que les soldats de la coalition sous commandement américain déployés en Irak - plus de 2.000 à l'heure actuelle - ont eu ces deux dernières années un rôle limité dans les opérations de combat.

Les Etats-Unis et leurs alliés ont formé en 2014 une coalition destinée à vaincre le groupe Etat islamique (EI) après que celui-ci a pris le contrôle de vastes pans de territoire en Irak et en Syrie voisine.

Depuis sa défaite militaire en 2017, l'EI n'a plus été en mesure de contrôler des territoires dans la région mais ses combattants continuent de mener des insurrections dans des zones désertiques et montagnardes, provoquant régulièrement des pertes militaires et civiles parmi les Irakiens.

"Alors que prend fin notre rôle de combat, nous allons rester ici pour conseiller et aider" les forces de sécurité irakiennes à la demande de Bagdad, a déclaré dans un communiqué le commandant de la coalition, le général John W. Brennan.

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre irakien Moustafa al Kadhimi ont conclu en juillet dernier un accord prévoyant formellement la fin de la mission de combat américaine dans le pays d'ici la fin 2021.

