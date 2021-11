Irak: L'attaque contre Kadhimi menée par une milice pro-iranienne

BAGDAD (Reuters) - L'attaque aux drones piégés qui a visé dimanche à Bagdad le Premier ministre irakien Moustafa al Kadhimi a été perpétrée par au moins une milice pro-iranienne, ont déclaré lundi des sources proches des services de sécurité et des milices.

Les drones et les explosifs utilisés étaient de fabrication iranienne, ont ajouté ces sources souhaitant rester anonymes.

Les sources proches des services de sécurité irakiens et celles proches des milices irakiennes soutenues par l'Iran ont en revanche divergé sur les factions impliquées.

Pour deux sources proches des services de sécurité, l'attaque aurait été menée conjointement par le Hezbollah irakien (Kata'ib Hezbollah) et une autre puissante milice chiite, Asaib Ahl al Haq.

Une source proche des milices pro-iraniennes a déclaré que le Hezbollah irakien était impliqué, sans pouvoir confirmer le rôle de la milice Asaib.

Aucune des deux milices n'a répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire et à Téhéran, le gouvernement iranien n'a pas non plus répondu à cette demande.

L'attaque contre Moustafa al Kadhimi, qui n'a pas été revendiquée officiellement pour l'instant, a blessé plusieurs de ses gardes du corps mais le Premier ministre en est sorti indemne.

Elle a ravivé les tensions en Irak, quelques semaines après les législatives anticipées du 10 octobre, dont les résultats ont été contestés par plusieurs formations politiques liées aux milices chiites pro-Iran.

(Rédaction de Bagdad, version française Jean-Stéphane Brosse et Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)