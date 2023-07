Irak: L'ambassade de Suède à Bagdad incendiée durant une manifestation

BAGDAD (Reuters) - Des centaines de manifestants ont pris d'assaut tôt jeudi matin l'ambassade de Suède à Bagdad, en Irak, avant de l'incendier, alors qu'un rassemblement lors duquel un Coran doit être brûlé dans la journée a été autorisé à Stockholm. Le personnel de l'ambassade est en sécurité, a déclaré le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, qui a pointé du doigt la responsabilité des autorités irakiennes dans le manque de protection de l'édifice. "Ce qui s'est passé est totalement inacceptable et le gouvernement condamne fermement ces attaques", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Le gouvernement est en contact avec des hauts représentants irakiens pour leur faire part de sa consternation." Un appel à manifester avait été lancé par des partisans de Moktada al Sadr pour protester contre un nouvel autodafé du Coran en Suède, selon des messages publiés dans un groupe Telegram lié au puissant imam chiite. L'agence de presse suédoise TT a rapporté mercredi que la police suédoise avait autorisé une manifestation devant l'ambassade d'Irak à Stockholm jeudi, lors duquel les organisateurs prévoient de brûler un Coran et un drapeau irakien. Selon l'agence, deux personnes doivent participer à cet événement. L'une d'entre elles a déjà brûlé le mois dernier un exemplaire du Coran devant la Grande Mosquée de Stockholm. Le gouvernement suédois a déclaré ce mois-ci qu'il envisageait de modifier la loi pour permettre à la police d'empêcher les autodafés du Coran en public s'ils mettent en danger la sécurité de la Suède. Des vidéos diffusées sur Telegram ont montré des personnes se rassemblant autour de l'ambassade de Suède à Bagdad jeudi vers 01h00 du matin (22h00 GMT mercredi) avant de prendre d'assaut le bâtiment une heure plus tard. D'autres vidéos ont montré de la fumée s'élever du bâtiment. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier l'authenticité de ces vidéos de manière indépendante. Le ministère irakien des Affaires étrangères a également condamné l'incident et a annoncé que le gouvernement avait ordonné l'ouverture d'une enquête. Les forces de sécurités ont été déployées dans l'ambassade et les pompiers éteignaient jeudi à l'aube les dernières braises, selon des témoins de Reuters. Les forces de l'ordre ont ensuite chargé quelques dizaines de manifestants qui se trouvaient encore à l'extérieur de l'ambassade pour tenter de les évacuer de la zone. Fin juin, un homme a déchiré et brûlé un exemplaire du Coran devant la Grande Mosquée de Stockholm à l'occasion d'une manifestation autorisée par la police. Cet homme s'est décrit dans un entretien accordé à la presse comme un réfugié irakien cherchant à interdire le Coran, le texte religieux sacré de l'islam. Les gouvernements de plusieurs pays musulmans, dont l'Irak, la Turquie, les Émirats arabes unis, la Jordanie et le Maroc, ont protesté contre l'incident, l'Irak demandant l'extradition de l'homme pour qu'il soit jugé dans le pays. (Reportage Timour Azhari; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)