Irak: L'ambassade américaine attaquée par des tirs de roquettes, pas de blessés

BAGDAD (Reuters - L'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, la capitale de l'Irak, a été attaquée par deux salves de tirs de roquettes vendredi sans faire de blessés, a déclaré un porte-parole de l'ambassade. L'attaque, qui n'a fait l'objet d'aucune revendication, semble avoir été menée par des milices irakiennes proches de l'Iran, a déclaré le porte-parole. Des sirènes ont retenti après que des explosions ont été entendues près de l'ambassade américaine située dans le centre de la capitale irakienne, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. En octobre, des milices proches de l'Iran ont mené des attaques contre des bases militaires américaines en Irak et en Syrie. Les groupes armés qui opèrent sous la bannière de la Résistance islamique en Irak ont mené plus de 70 attaques contre des représentations américaines en représailles au soutien des Etats-Unis à Israël dans son intervention à Gaza. "Nous appelons encore une fois le gouvernement d'Irak, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises, à faire tout ce qui est en son pouvoir afin de protéger les personnels diplomatiques et les installations diplomatiques des partenaires de la coalition", a déclaré le porte-parole de l'ambassade américaine. Le Premier ministre irakien Mohammed Chia al Soudani a enjoint les agences de sécurité à poursuivre les assaillants, les décrivant comme des groupes "qui ne représentent en aucun cas la volonté du peuple irakien", selon un communiqué publié par son bureau. Outre son personnel diplomatique, près de 2.500 soldats américains sont déployés en Irak dans le but, dit Washington, de conseiller et soutenir les forces locales contre la résurgence de l'Etat islamique. "Nous réitérons notre droit à l'auto-défense et à protéger notre personnel partout dans le monde", a ajouté le porte-parole. La mission des Nations unies en Irak a condamné l'attaque. "L'Irak ne peut pas se permettre de se laisser entraîner dans un conflit qui menacerait une stabilité durement acquise et tous les progrès réalisés jusqu'ici." (Reportage Timour Azhari; version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)