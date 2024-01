Irak: Frappes contre une base militaire abritant des troupes US

Irak: Frappes contre une base militaire abritant des troupes US













par Phil Stewart et Timour Azhari WASHINGTON/BAGDAD (Reuters) - Des missiles balistiques et des roquettes ont frappé une base militaire en Irak où sont déployées des troupes américaines, a déclaré samedi le Commandement central américain (Centcom). Le Centcom a indiqué dans un communiqué que la base aérienne Ain al Assad avait été touchée par des roquettes et des missiles balistiques tirés, depuis le territoire irakien, par des groupes soutenus par l'Iran. Selon un responsable américain qui préfère conserver l'anonymat, des membres du personnel américain ont été légèrement blessés dans les frappes et un membre des forces de sécurité irakiennes a été blessé. Le Centcom a précisé que la plupart des projectiles avaient été abattus, mais que d'autres avaient atteint la base. "Les dégâts sont en train d'être évalués", a dit le Centcom. "Au moins un membre (des force) irakiennes a été blessé." L'armée américaine a été la cible de 58 attaques en Irak depuis le début de la guerre opposant Israël et le Hamas. Quelque 2.500 soldats américains sont déployés en Irak afin de conseiller les forces locales et de les aider à prévenir une résurgence du groupe Etat islamique. (Reportage Phil Stewart à Washington et Timour Azhari à Bagdad; version française Camille Raynaud)