Irak: Décès d'un militaire français lors d'un exercice opérationnel

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un soldat français est mort dimanche en Irak lors d'un exercice opérationnel, ont annoncé lundi l'Elysée et le ministère des Armées, deux jours après le décès d'un autre militaire français dans le pays dans un accident de la route. "Le Président de la République a appris avec une vive émotion le décès de l’adjudant Nicolas Latourte du 6ème régiment du génie hier en Irak lors d’un exercice opérationnel", indique l'Elysée dans un communiqué. "Quelques jours après le sergent Baptiste Gauchot, l’adjudant Nicolas Latourte a perdu la vie dans l’accomplissement de sa mission. La Nation s'associe à la peine immense de leurs familles et frères d'armes des 19e et 6e régiments du génie", a déclaré Emmanuel Macron sur X (ex-Twitter). Le soldat était déployé en opération dans le cadre d’une mission partenariale d’instruction des forces armées irakiennes, précise la présidence. "En soirée, l’adjudant Latourte a été mortellement blessé en marge d'un exercice d'entraînement au combat en zone urbaine", indique de son côté le ministère des Armées dans un communiqué. "Il a été pris en charge immédiatement et transféré par hélicoptère vers un hôpital militaire d'Erbil où l'équipe médicale a constaté son décès", ajoute le ministère. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)