Irak : Au moins 42 morts, 60 blessés dans l'incendie d'un hôpital

Crédit photo © Reuters

NASSIRIYA, Irak (Reuters) - Un incendie a fait au moins 42 morts et plus d'une soixantaine de blessés dans un hôpital soignant des malades du coronavirus à Nassiriya, dans le sud de l'Irak, a-t-on appris lundi de sources médicales et policières.

Un journaliste de Reuters a vu les secours extraire des corps carbonisés de l'hôpital Al Hussein, où des dizaines de patients ont été piégés par les flammes.

Les recherches dans les décombres de l'hôpital ne sont pas terminées et le bilan pourrait encore s'alourdir, de nombreux patients étant portés disparus, ont déclaré des responsables du ministère de la Santé à l'agence de presse officielle irakienne INA.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie pourrait avoir été provoqué par l'explosion d'un réservoir d'oxygène à l'intérieur de l'établissement, a-t-on précisé de source policière.

(Reportage Alaa Swilam et Nayera Abdallah, avec Ahmed Rasheed à Bagdad; version française Tangi Salaün, édité par Jean Terzian)