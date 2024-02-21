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Ipsos : Le CA au T4 s'établit à 714,7 ME, en progression de 4,8% sur l'année

Ipsos : Le CA au T4 s'établit à 714,7 ME, en progression de 4,8% sur l'année

21 février (Reuters) - Ipsos SA:

* ACCÉLÉRATION DE L'ACTIVITÉ ET PROFITABILITÉ ÉLEVÉE MAINTENUE EN 2023

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE S'ÉTABLIT À 714,7 MILLIONS D'EUROS, EN PROGRESSION DE 4,8 %

* MARGE OPÉRATIONNELLE : 13,1 %

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* NOUS ANTICIPONS POUR CETTE ANNÉE UNE CROISSANCE ORGANIQUE SUPÉRIEURE À 4 % ET UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DE L'ORDRE DE 13 %

* LA PROGRESSION DE L'ACTIVITÉ PAR TRIMESTRE EN 2024 SERA TRÈS DIFFÉRENTE DE CELLE DE 2023 : LES PERFORMANCES DU PREMIER TRIMESTRE 2024 BÉNÉFICIERONT D'UNE BASE DE COMPARAISON RELATIVEMENT FAVORABLE, MAIS AU FUR ET À MESURE DE L'ANNÉE, LES BASES DE COMPARAISON SERONT MOINS FAVORABLES.

* SUR L'ANNÉE, LE CHIFFRE D'AFFAIRE ATTEINT 2 389,8 MILLIONS D'EUROS, EN RETRAIT DE 0,6 % EN RAISON D'EFFETS DE CHANGE DÉFAVORABLES (-3,9 %) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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