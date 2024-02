Ipsos : Le CA au T4 s'établit à 714,7 ME, en progression de 4,8% sur l'année

21 février (Reuters) - Ipsos SA: * ACCÉLÉRATION DE L'ACTIVITÉ ET PROFITABILITÉ ÉLEVÉE MAINTENUE EN 2023 * LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE S'ÉTABLIT À 714,7 MILLIONS D'EUROS, EN PROGRESSION DE 4,8 % * MARGE OPÉRATIONNELLE : 13,1 % A lire aussi... * NOUS ANTICIPONS POUR CETTE ANNÉE UNE CROISSANCE ORGANIQUE SUPÉRIEURE À 4 % ET UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DE L'ORDRE DE 13 % * LA PROGRESSION DE L'ACTIVITÉ PAR TRIMESTRE EN 2024 SERA TRÈS DIFFÉRENTE DE CELLE DE 2023 : LES PERFORMANCES DU PREMIER TRIMESTRE 2024 BÉNÉFICIERONT D'UNE BASE DE COMPARAISON RELATIVEMENT FAVORABLE, MAIS AU FUR ET À MESURE DE L'ANNÉE, LES BASES DE COMPARAISON SERONT MOINS FAVORABLES. * SUR L'ANNÉE, LE CHIFFRE D'AFFAIRE ATTEINT 2 389,8 MILLIONS D'EUROS, EN RETRAIT DE 0,6 % EN RAISON D'EFFETS DE CHANGE DÉFAVORABLES (-3,9 %) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)