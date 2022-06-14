Ipsos anticipe une croissance organique de 5%-7% en 2023-2025
14 juin (Reuters) - Ipsos SA:
* IPSOS DÉVOILE SON PLAN À 4 ANS
* POUR 2022-2025, PRÉVOIT D'INVESTIR ENTRE 100 ET 200 MILLIONS D'EUROS PAR AN POUR DES ACQUISITIONS DE SPÉCIALITÉS
* POUR 2022-2025 : DÉPENSER DANS LES INVESTISSEMENTS INTERNES UN SUPPLÉMENT D'ENVIRON 50 MEUR PAR AN
* POUR 2022-2025: POLITIQUE DE DIVIDENDES CONSTANTE : ENTRE 25 % ET 30 % DU BPA AJUSTÉ
* LANCEMENT D'UN NOUVEAU PLAN DE RACHAT D'ACTIONS : JUSQU'À 2% DU CAPITAL PAR AN, EN FONCTION DES CONDITIONS DU MARCHÉ
* PRÉVISIONS CONFIRMÉES POUR 2022
* LES PRÉVISIONS DE CROISSANCE ORGANIQUE (QUI ÉTAIENT DE 3%-5% PAR AN EN 2019-2021) PASSENT À 5%-7% PAR AN EN 2023-2025
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES ATTEINDRAIT 3 MILLIARDS D'EUROS D'ICI 2025 (Y COMPRIS LES ACQUISITIONS)
* MARGE OPÉRATIONNELLE : > 13% EN FIN DE PÉRIODE ET À 15% SUR LE LONG TERME Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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