Ipsen prévoit une marge opérationnelle des activités d'au moins 32% des ventes en 2027

7 décembre (Reuters) - Ipsen SA: * IPSEN PRÉSENTE SA PROCHAINE PHASE DE CROISSANCE ET DE TRANSFORMATION ET SES NOUVELLES PERSPECTIVES À MOYEN TERME * PERSPECTIVES STRATÉGIQUES 2027: PLUSIEURS LANCEMENTS EN COURS ET POTENTIELS À COURT TERME, DONT ONIVYDE(R) (IRINOTÉCAN), BYLVAY(R) (ODEVIXIBAT), ELAFIBRANOR ET SOHONOS(R) (PALOVAROTÈNE), DE NOMBREUSES AVANCÉES DANS LE PORTEFEUILLE RESEARCH AND DEVELOPMENT À MOYEN TERME * OBJECTIFS FINANCIERS À MOYEN TERME: CROISSANCE MOYENNE DES VENTES TOTALES DU GROUPE D'AU MOINS 7% PAR AN POUR LA PÉRIODE 2023-27 ET À TAUX DE CHANGE CONSTANTS * OBJECTIFS FINANCIERS À MOYEN TERME: MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS D'AU MOINS 32% DES VENTES TOTALES DU GROUPE EN 2027 * PERSPECTIVES STRATÉGIQUES 2027: UN PORTEFEUILLE RENFORCÉ ET DIVERSIFIÉ DE SEPT MÉDICAMENTS AVEC UN POTENTIEL DE VENTES MAXIMALES ATTENDUES D'AU MOINS 500 MILLIONS D'EUROS CHACUN * PERSPECTIVES STRATÉGIQUES 2027: UNE PRÉSENCE MONDIALE ET UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT IMPORTANT AUX ÉTATS-UNIS * PERSPECTIVES STRATÉGIQUES 2027: UNE STRATÉGIE D'INNOVATION EXTERNE FOCALISÉE SUR LES PARTENARIATS ET LES ACQUISITIONS POUR STIMULER LA CROISSANCE DURABLE DU PORTEFEUILLE DE PRODUITS RESEARCH AND DEVELOPMENT * PERSPECTIVES STRATÉGIQUES 2027: UNE FEUILLE DE ROUTE RSE AVEC LES OBJECTIFS AMBITIEUX DE GÉNÉRATION IPSEN POUR UN CHANGEMENT POSITIF AFIN D'ATTEINDRE L'OBJECTIF DE ZÉRO ÉMISSION NETTE D'ICI 2045 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)