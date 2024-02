Ipsen prévoit une croissance des ventes totales du groupe supérieure à 6% à taux de change constant en 2024

8 février (Reuters) - Ipsen SA: * ANTICIPE QUATRE LANCEMENTS COMMERCIAUX EN 2024. * OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2024 AVEC UNE CROISSANCE DES VENTES TOTALES DU GROUPE SUPÉRIEURE À 6,0% À TAUX DE CHANGE CONSTANT * CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE 2023 EUR 3,13 BILLION VERSUS EUR 3,06 BILLION L'ANNÉE DERNIERE * PRÉVOIT EN 2024 UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS(5) D'ENVIRON 30% INCLUANT L'IMPACT DE QUATRE LANCEMENTS POTENTIELS ET D'UN PORTEFEUILLE DE PRODUITS RESEARCH AND DEVELOPMENT RENFORCÉ * LA BAISSE DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS À 32,0% (EXERCICE 2022 : 36,9%) A REFLÉTÉ L'AUGMENTATION DES DÉPENSES EN RESEARCH AND DEVELOPMENT DANS LE NOUVEAU PORTEFEUILLE DE PRODUITS * IPSEN A TERMINÉ L'ANNÉE AVEC UNE TRÉSORERIE NETTE DE 65,1 MEUR , TIRÉE PAR UNE GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE DE 710,9 MEUR * EN 2024, IPSEN ANTICIPE QUATRE LANCEMENTS COMMERCIAUX SUITE AUX DÉCISIONS RÈGLEMENTAIRES POUR ONIVYDE DANS LE PDAC 1L AUX ÉTATS-UNIS (S1), ELAFIBRANOR DANS LA CBP DE DEUXIÈME LIGNE AUX ÉTATS-UNIS (S1) ET DANS L'UNION EUROPÉENNE (S2), AINSI QUE ODEVIXIBAT DANS LE SYNDROME D'ALAGILLE DANS L'UNION EUROPÉENNE