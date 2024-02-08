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Ipsen prévoit une croissance des ventes totales du groupe supérieure à 6% à taux de change constant en 2024

Ipsen prévoit une croissance des ventes totales du groupe supérieure à 6% à taux de change constant en 2024

8 février (Reuters) - Ipsen SA:

* ANTICIPE QUATRE LANCEMENTS COMMERCIAUX EN 2024.

* OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2024 AVEC UNE CROISSANCE DES VENTES TOTALES DU GROUPE SUPÉRIEURE À 6,0% À TAUX DE CHANGE CONSTANT

* CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE 2023 EUR 3,13 BILLION VERSUS EUR 3,06 BILLION L'ANNÉE DERNIERE

* PRÉVOIT EN 2024 UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS(5) D'ENVIRON 30% INCLUANT L'IMPACT DE QUATRE LANCEMENTS POTENTIELS ET D'UN PORTEFEUILLE DE PRODUITS RESEARCH AND DEVELOPMENT RENFORCÉ

* LA BAISSE DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS À 32,0% (EXERCICE 2022 : 36,9%) A REFLÉTÉ L'AUGMENTATION DES DÉPENSES EN RESEARCH AND DEVELOPMENT DANS LE NOUVEAU PORTEFEUILLE DE PRODUITS

* IPSEN A TERMINÉ L'ANNÉE AVEC UNE TRÉSORERIE NETTE DE 65,1 MEUR , TIRÉE PAR UNE GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE DE 710,9 MEUR

* EN 2024, IPSEN ANTICIPE QUATRE LANCEMENTS COMMERCIAUX SUITE AUX DÉCISIONS RÈGLEMENTAIRES POUR ONIVYDE DANS LE PDAC 1L AUX ÉTATS-UNIS (S1), ELAFIBRANOR DANS LA CBP DE DEUXIÈME LIGNE AUX ÉTATS-UNIS (S1) ET DANS L'UNION EUROPÉENNE (S2), AINSI QUE ODEVIXIBAT DANS LE SYNDROME D'ALAGILLE DANS L'UNION EUROPÉENNE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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