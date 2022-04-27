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Ipsen : Hausse de 9,6% des revenus au T1, objectifs 2022 confirmés

Ipsen : Hausse de 9,6% des revenus au T1, objectifs 2022 confirmés

27 avril (Reuters) - Ipsen a annoncé mercredi:

* CROISSANCE DES VENTES TOTALES AU PREMIER TRIMESTRE DE 9,6% À TAUX DE CHANGE CONSTANT (+12,5% EN DONNÉES PUBLIÉES) À 687,9 MILLIONS D'EUROS

* CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'EXERCICE 2022

* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION CONCERNANT LA CESSION DE L'ACTIVITÉ EN SANTÉ FAMILIALE, ANNONCÉE EN FÉVRIER DERNIER, EST PRÉVUE AVANT LA FIN DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022 (Rédaction de Paris)

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