Ipsen : Hausse de 9,6% des revenus au T1, objectifs 2022 confirmés
Ipsen : Hausse de 9,6% des revenus au T1, objectifs 2022 confirmés
27 avril (Reuters) - Ipsen a annoncé mercredi:
* CROISSANCE DES VENTES TOTALES AU PREMIER TRIMESTRE DE 9,6% À TAUX DE CHANGE CONSTANT (+12,5% EN DONNÉES PUBLIÉES) À 687,9 MILLIONS D'EUROS
* CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'EXERCICE 2022
* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION CONCERNANT LA CESSION DE L'ACTIVITÉ EN SANTÉ FAMILIALE, ANNONCÉE EN FÉVRIER DERNIER, EST PRÉVUE AVANT LA FIN DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022 (Rédaction de Paris)
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