Ipsen confirme la décision de la FDA d'accorder un examen prioritaire à la demande d'autorisation d'elafibranor

7 décembre (Reuters) - Ipsen SA: * IPSEN SA - IPSEN CONFIRME LA DÉCISION DE LA FDA D'ACCORDER UN EXAMEN PRIORITAIRE POUR LE DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'ELAFIBRANOR DANS LE TRAITEMENT DE LA CHOLANGITE BILIAIRE PRIMITIVE * IPSEN SA - LA DATE CIBLE DU PDUFA CONCERNANT LA DEMANDE D'AUTORISATION EST L'EXAMEN PRIORITAIRE A ÉTÉ ACCORDÉ AVEC UNE DATE CIBLE DU PDUFA FIXÉE AU JUIN 10, 2024 * IPSEN SA - L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS (EMA) A ÉGALEMENT VALIDÉ LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM) D'ELAFIBRANOR Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)