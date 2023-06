InVivo renonce au rapprochement entre Casino et Teract, selon "La Lettre A"

InVivo renonce au rapprochement entre Casino et Teract, selon "La Lettre A"













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La coopérative agricole InVivo, actionnaire majoritaire de Teract, abandonne ses projets d'investissement dans un éventuel rapprochement avec Casino, a rapporté jeudi la lettre d'information financière "La Lettre A". Casino, Teract et InVivo se sont refusés à tout commentaire. Casino et Teract étaient depuis mars en pourparlers exclusifs en vue d'un rapprochement de leurs activités de distribution en France. La période d'exclusivité pour les négociations expire le 8 juin et Teract a déclaré qu'il publierait un communiqué jeudi soir. (Reportage Dominique Vidalon, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)