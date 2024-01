Investir en Chine est une "opportunité", dit le Premier ministre Li à Davos

(Actualisé tout du long avec discours de Li Qiang à Davos) par Antoni Slodkowski DAVOS, SUISSE, 16 janvier (Reuters) - Le Premier ministre chinois, Li Qiang, a déclaré mardi lors du forum économique mondial à Davos que l'économie chinoise restait ouverte et pleine de potentiel pour les investissements étrangers dans un contexte d'urbanisation croissante en Chine où la classe moyenne grandit. Alors que le pays est confronté à une faible reprise économique post-pandémie et à une grave crise immobilière, les dirigeants étrangers s'inquiètent de ses perspectives de croissance à long terme. Dans un discours prononcé devant des chefs d'entreprise à Davos, Li Qiang a déclaré que l'économie chinoise avait rebondi, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) estimée à environ 5,2% en 2023, au-delà de l'objectif officiel d'environ 5%. L'économie chinoise progresse constamment et peut supporter des revers, a-t-il ajouté, assurant que la tendance de croissance à long terme ne changerait pas. A la tête d'une importante délégation gouvernementale au Forum économique mondial qui se tient cette semaine, Li Qiang est le plus haut responsable chinois à côtoyer les élites économiques et politiques mondiales à Davos depuis le président Xi Jinping en 2017. Le Premier ministre chinois a affirmé qu'une concurrence équilibrée était essentielle pour renforcer la coopération et l'innovation, insistant sur la suppression des obstacles à la concurrence dans le monde et sur la coopération en matière de stratégies environnementales et d'échanges scientifiques internationaux. Li Qiang a également souligné l'importance de maintenir les chaînes d'approvisionnement mondiales "stables et fluides". Dans son discours à Davos, il a également évoqué l'écart croissant entre le Nord et le Sud, qui, selon lui, s'accentue, et a souligné le besoin de coopération en matière de développement. Selon lui, la Chine jouera un rôle important dans la stimulation de la demande mondiale alors que la population chinoise de 1,4 milliard d'habitants s'urbanise rapidement. Li Qiang a déclaré que la Chine restait "fermement engagée" dans l'ouverture de son économie et qu'elle créerait des "conditions favorables" pour partager ses opportunités. "Choisir d'investir sur le marché chinois n'est pas un risque, mais une opportunité", a-t-il ajouté. Les déclarations antérieures de Li Qiang sur l'ouverture de la Chine aux affaires ont été accueillies avec scepticisme par certaines directions d'entreprises, à la lumière d'une loi anti-espionnage élargie, de perquisitions dans des cabinets de conseil et des sociétés de due diligence, et d'interdictions de sortie du territoire, selon les organisations professionnelles. "Nous prendrons des mesures actives pour répondre aux préoccupations raisonnables des milieux d'affaires internationaux", a déclaré Li Qiang. Parmi ces préoccupations figurent la géopolitique, le durcissement des réglementations et les conditions de concurrence face aux entreprises publiques chinoises. Au cours du trimestre juillet-septembre, la Chine a enregistré le premier déficit trimestriel des investissements directs étrangers depuis le début des relevés en 1998. Au-delà de la question économique, Li Qiang n'a pas évoqué les dossiers internationaux du moment, comme les conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza. Les investisseurs surveilleront toute rencontre bilatérale en marge du forum, notamment avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, également attendu à Davos. Selon les organisateurs du forum, plus de 2.800 dirigeants de 120 pays, dont plus de 60 chefs d'État, devraient participer à la réunion annuelle. (Reportage Antoni Slodkowski ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)