Intronisée candidate à l'Elysée, Pécresse plaide pour une Europe des nations

PARIS (Reuters) - La candidate du parti Les Républicains, Valérie Pécresse, a lancé samedi sa campagne présidentielle par un discours dans lequel elle a plaidé pour une Europe des nations et appelé à lutter contre "l'immigration incontrôlée" tout en disant sa "tendresse" aux Français.

"Nous serons une pour tous et tous pour une", a lancé la présidente de la région Ile-de-France devant les cadres de LR et environ 1.500 militants réunis au palais de la Mutualité à Paris - après avoir renoncé à un grand meeting porte de Versailles pour cause d'épidémie de COVID-19.

Valérie Pécresse a salué "les quatre mousquetaires" assis devant elle, candidats malheureux à la primaire - Eric Ciotti, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin -, qui l'ont rejointe pour la photo de famille au son de la Marseillaise, et qui feront campagne à ses côtés.

"Je vais m'engager complètement dans cette campagne car j'ai vraiment envie qu'on tourne la parenthèse Emmanuel Macron et puis surtout, qu'on redonne de l'espoir aux Français", a dit le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand, qui a longtemps fait figure de favori avant de s'incliner devant le vote militant.

Pierre, militant parisien de 75 ans qui avait voté Bertrand à la primaire, a apprécié les mots de la candidate.

"Valérie Pécresse est digne d'un chef d'Etat. Il y a l'autorité et puis elle est universelle, elle s'adresse à tous les Français de toutes religions, de toutes origines, c'est dans la veine de Chirac", a-t-il dit à Reuters.

Dans son discours de 35 minutes, celle dont le premier slogan est "Le courage de dire, la volonté de faire" a promis de diriger le pays "avec la poigne nécessaire", mais aussi avec "tendresse".

"LA FRANCE N'EST PAS GOUVERNÉE"

Ciblant à la fois Emmanuel Macron, pas encore candidat à sa réélection, et les prétendants Marine Le Pen et Eric Zemmour, Valérie Pécresse a dit refuser de laisser l'avenir du pays "entre les mains de l'immobilisme et de l'extrémisme".

"La France n'est pas gouvernée, la République se déchire", a déploré l'ancienne conseillère de Jacques Chirac et ex-ministre de Nicolas Sarkozy, qu'un récent sondage a donné gagnante face à Emmanuel Macron dans l'hypothèse d'un duel au second tour.

Au chapitre européen, Valérie Pécresse s'est dite "pour l'Europe des nations unies, et contre l'Europe fédérale".

"Je ne veux pas d'un nouveau Brexit. Mais pour cela nous devons sortir d'une Europe de la naïveté pour construire une Europe puissante. Je veux en finir avec une Europe passoire pour bâtir une Europe qui contrôle ses frontières", a-t-elle dit.

Une position approuvée par l'ancien négociateur du Brexit Michel Barnier.

"Il faut qu'on respecte les nations en Europe. On a besoin des nations pour combattre le nationalisme", a-t-il dit à Reuters après le discours, dans lequel Valérie Pécresse a dit son ambition de faire de la France la première économie d'Europe en dix ans.

Alors que l'immigration s'annonce comme un thème majeur de la campagne électorale, Valérie Pécresse a reproché à Emmanuel Macron d'avoir "mis trois ans au moins avant de découvrir la question du séparatisme".

"Je ne veux pas que nos enfants vivent dans une société éclatée , communautarisée, apeurée, défrancisée", a-t-elle dit. "Au-delà de l'origine, de la couleur de peau ou de la religion, ma France est unie, elle est tricolore avant tout."

"On va gagner" l'ont encouragée les militants en brandissant des drapeaux français.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Bertrand Boucey)