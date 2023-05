Intesa revoit en hausse son objectif de bénéfice pour 2023

Intesa revoit en hausse son objectif de bénéfice pour 2023













MILAN (Reuters) - La plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo, a relevé vendredi son objectif de bénéfice pour 2023 après de bons résultats au premier trimestre, tirés par la hausse des taux d'intérêt et la diminution des provisions pour pertes sur prêts. Intesa prévoit un bénéfice net de 7 milliards d'euros cette année. En février il anticipait de dépasser le bénéfice enregistré en 2022, soit 5,5 milliards de dollars. Son rival, UniCredit, a également relevé mercredi son objectif de bénéfice pour 2023 de plus d'un cinquième. Le bénéfice net d'Intesa au premier trimestre s'est élevé à 1,96 milliard d'euros, bien au-dessus du consensus des analystes recueilli par Reuters, qui était de 1,54 milliard d'euros. Le revenu total a dépassé les attentes à 6,06 milliards d'euros, en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent. La hausse des taux d'intérêt a fait grimper les revenus des prêts de 66% en glissement annuel, ce qui a permis de compenser la baisse de 6,6% des frais et commissions nets. Avec ses activités orientées vers la gestion d'actifs et l'assurance, Intesa est plus exposé que son rival UniCredit aux récentes turbulences du marché qui ont affecté les flux d'investissement et les performances. Toutefois, la banque a déclaré que la hausse des taux d'intérêt continuerait à faire augmenter les bénéfices et a prévu plus de 13 milliards d'euros de revenus nets d'intérêts cette année. La banque a confirmé son ratio de distribution de 70%. Les fonds propres de base ont légèrement augmenté au cours du trimestre pour atteindre 13,7% des actifs pondérés en fonction des risques, contre 13,5% à la fin de l'année dernière. (Reportage Valentina Za, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)