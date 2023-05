Intesa revoit en hausse son objectif de bénéfice pour 2023

MILAN, 5 mai (Reuters) - La plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo, a relevé vendredi son objectif de bénéfice pour 2023 après de bon résultats au premier trimestre, tirés par la hausse des taux d'intérêt et la diminution des provisions pour pertes sur prêts. Intesa prévoit un bénéfice net de 7 milliards d'euros cette année. En février il anticipait de dépasser le bénéfice enregistré en 2022, soit 5,5 milliards de dollars. Son rival, UniCredit, a également relevé mercredi son objectif de bénéfice pour 2023 de plus d'un cinquième. Le bénéfice net d'Intesa au premier trimestre s'est élevé à 1,96 milliard d'euros, bien au-dessus du consensus des analystes recueilli par Reuters, qui était de 1,54 milliard d'euros. (Reportage Valentina Za, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)