Interparfums : Le CA annuel en hausse à 706,6 ME

1er mars (Reuters) - Interparfums SA: * RESULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 99,5 MILLION VERSUS EUR 71,1 MILLION IL Y A UN AN * RESULTAT OPERATIONNEL ANNUEL EUR 131,8 MILLION VERSUS EUR 98,9 MILLION IL Y A UN AN * CA ANNUEL EUR 706,6 MILLION VERSUS EUR 560,8 MILLION IL Y A UN AN * A DECIDE DE PROPOSER UN DIVIDENDE DE EUR 1,05 PAR ACTION * A DECIDE DE PROPOSER UNE NOUVELLE ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS EN JUIN 2023 A RAISON D'UNE ACTION ATTRIBUEE POUR DIX ACTIONS DETENUES * INTERPARFUMS SA - EN 2023, NOUS DEVRIONS ATTEINDRE UN CA DE EUR 750 MILLION Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)