A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

Interparfums : Le CA annuel en hausse à 706,6 ME

Interparfums : Le CA annuel en hausse à 706,6 ME

1er mars (Reuters) - Interparfums SA:

* RESULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 99,5 MILLION VERSUS EUR 71,1 MILLION IL Y A UN AN

* RESULTAT OPERATIONNEL ANNUEL EUR 131,8 MILLION VERSUS EUR 98,9 MILLION IL Y A UN AN

* CA ANNUEL EUR 706,6 MILLION VERSUS EUR 560,8 MILLION IL Y A UN AN

* A DECIDE DE PROPOSER UN DIVIDENDE DE EUR 1,05 PAR ACTION

* A DECIDE DE PROPOSER UNE NOUVELLE ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS EN JUIN 2023 A RAISON D'UNE ACTION ATTRIBUEE POUR DIX ACTIONS DETENUES

* INTERPARFUMS SA - EN 2023, NOUS DEVRIONS ATTEINDRE UN CA DE EUR 750 MILLION Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

Reuters

©2023 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Nombre de caractères autorisés : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !

Publlicité Publlicité