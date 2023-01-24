Interparfums affiche un CA en hausse à 706,6 ME sur 2022
24 janvier (Reuters) - Interparfums SA:
* CA EN 2022 À EUR 706,6 MLNS VERSUS EUR 560,8 MLNS IL Y A UN AN
* LA HAUSSE DES PRIX DE FACTURATION ET L'APPRÉCIATION DU DOLLAR VONT NOUS PERMETTE NON SEULEMENT DE COMPENSER LES EFFETS DE L'INFLATION MAIS AUSSI D'AMÉLIORER LA MARGE BRUTE EN 2022 -DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
* EN 2023, LA NOUVELLE HAUSSE DES PRIX DE VENTE PRÉVUE AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES ET LE MAINTIEN D'UNE PARITÉ EURO/DOLLAR FAVORABLE DEVRAIENT NOUS PERMETTE DE LIMITER L'IMPACT DE CETTE INFLATION - DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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