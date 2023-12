Intermarché et Auchan vont racheter 320 hypermarchés et supermarchés de Casino-Les Echos

Intermarché et Auchan vont racheter 320 hypermarchés et supermarchés de Casino-Les Echos













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les groupes de distribution Intermarché et Auchan vont racheter 320 hypermarchés et supermarchés de Casino dans le cadre d'une offre commune, rapportent lundi Les Echos. Leur offre a dépassé celle de Lidl et de Carrefour dans la dernière ligne droite, ajoute le quotidien économique. Un porte-parole de Casino, dont l'action a été suspendue dans la matinée à la demande de la société, a indiqué qu'un communiqué serait publié "rapidement". Auchan, Intermarché, Carrefour et Lidl n'ont pas souhaité faire de commentaires. Le mois dernier, Casino avait indiqué avoir reçu des marques d'intérêts préliminaires en vue de l'acquisition de magasins du périmètre hypermarché et supermarché, sans toutefois préciser les acquéreurs ni le nombre de magasins que l'entreprise envisageait de vendre. En grandes difficultés financières, Casino est actuellement en procédure de sauvegarde afin de mettre en oeuvre une restructuration de sa lourde dette. Le groupe de distribution doit être repris l'an prochain par une nouvelle équipe de direction menée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Selon Les Echos, Intermarché et Auchan ont proposé 1,6 milliard d'euros pour la reprise des 320 magasins, qu'ils se partageront en parts à peu près égales. De son côté, Carrefour a proposé de reprendre les supers et hypermarchés de Casino avec Lidl, en y associant une offre de reprise des 7.000 magasins de proximité du groupe stéphanois. Mais cette dernière a été refusée, rendant l'ensemble du projet de reprise caduque, indiquent Les Echos. Intermarché faisait office de repreneur naturel puisque le groupe Les Mousquetaires, sa société mère, a déjà accepté en mai de racheter environ 61 magasins à Casino. Intermarché dispose aussi d'une option d'achat sur un deuxième groupe de 72 magasins, exerçable au plus tard dans un délai de trois ans. Le projet de cession des hypermarchés et supermarchés, lié aux grandes difficultés rencontrés par ces magasins, inquiètent les syndicats de Casino qui redoutent un démantèlement du groupe dont le siège social historique est basé à Saint-Etienne (Loire). Si ce projet se concrétise, il resterait principalement les magasins Monoprix et Franprix dans le périmètre français de Casino. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Helen Reid à Londres)