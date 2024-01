Interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne, près de 450 navires concernés

(Rpt FB, sans changement) 22 janvier (Reuters) - L'interdiction de la pêche au filet française dans le golfe de Gascogne, qui vise à limiter les captures accidentelles de dauphins, est entrée en vigueur lundi pour une durée d'un mois, entraînant l'immobilisation de près de 450 navires de pêche. Saisi par trois associations environnementales, le Conseil d'État a enjoint en mars 2023 au gouvernement français de fermer périodiquement des zones de pêche dans le golfe de Gascogne aux bateaux de plus de huit mètres. Selon Olivier Le Nezet, président du Comité national des pêches et des élevages marins, près de 450 navires sont concernés par l'interdiction, qui court jusqu'au 20 février et qui, selon lui, menace la pêche artisanale française. "C'est une attaque en règle de certaines associations environnementales qui ne sont pas là pour défendre la petite pêche, mais plutôt pour être les fossoyeurs de la petite pêche et de la pêche artisanale française et européenne", a-t-il dit lundi sur franceinfo. Le Conseil d'État avait fait valoir que depuis 2018, le nombre de décès de petits cétacés par capture accidentelle imputable aux activités de pêche dépassait chaque année la limite maximale permettant d'assurer un état de conservation favorable en Atlantique Nord-Est. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)