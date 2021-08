InterContinental renoue avec les bénéfices mais supprime le dividende

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - InterContinental Hotels Group (IHG), propriétaire de la chaîne hôtelière Holiday Inn, a renoué avec un bénéfice opérationnel au premier semestre à la faveur d'un bond des réservations estivales, mais a annoncé dans le même temps la suppression du dividende afin de réduire les coûts.

A la Bourse de Londres, l'action IHG reculait de 2,36% à 08h55 GMT.

Le groupe a décidé de ne pas verser de dividende intérimaire pour l'exercice 2021.

"L'activité s'est considérablement améliorée au cours du premier semestre de l'année, ce qui a permis un rebond de la rentabilité. Le conseil d'administration est convaincu que la nature hautement génératrice de trésorerie de notre modèle d'entreprise permettra de reprendre le versement de dividendes en temps voulu", a assuré IHG dans un communiqué.

Les campagnes de vaccination contre le coronavirus et l'assouplissement progressif des restrictions ont profité au secteur hôtelier mais l'incertitude persiste face à la propagation rapide du variant Delta, hautement contagieux.

Au premier semestre, le bénéfice d'exploitation du groupe pour le semestre clos le 30 juin s'est établi à 138 millions de dollars (117,66 millions d'euros), contre une perte de 233 millions de dollars l'an dernier.

IHG, qui exploite également les chaînes hôtelières Crowne Plaza, Regent et Hualuxeson, a fait état d'une bond de 20% de son revenu par chambre disponible (RevPAR) - un indicateur clé de la performance pour l'industrie hôtelière.

La reprise a été la plus marquée en Grande Chine et les réservations sont restées fortes aux États-Unis, le plus grand marché du groupe. IHG a ajouté qu'il constatait également un rebond des voyages d'affaires.

"Les voyages d'affaires essentiels ont été un élément clé de notre résilience tout au long de la pandémie, et nous constatons maintenant que les activités de groupe et les réservations d'entreprise commencent à revenir", a déclaré dans un communiqué le directeur général, Keith Barr.

IHG, qui détient environ 6.000 hôtels dans plus de 100 pays, a également vu ses taux d'occupation s'améliorer, près de la moitié de ses hôtels ayant atteint en juillet un RevPAR supérieur aux niveaux d'avant la pandémie.

Lors d'une conférence de presse, le directeur financier Paul Edgecliffe-Johnson a toutefois prévenu d'un durcissement des conditions de marché en Australie et au Japon. Il a aussi indiqué que les récentes restrictions de déplacement en Chine allait avoir un impact à court terme sur le groupe.

IHG a par ailleurs annoncé le lancement d'une nouvelle marque d'hôtels dans les prochaines semaines afin de renforcer sa position sur le marché du luxe.

(Reportage Pushkala Aripaka à Bangalore; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)