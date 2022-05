InterContinental : Hausse des résultats trimestriels avec la reprise des voyages

6 mai (Reuters) - InterContinental Hotels Group (IHG) , propriétaire de Holiday Inn, a fait état vendredi d'un fort rebond dans le secteur hôtelier grâce à la reprise progressive des voyages après la levée des restrictions liées au COVID-19, notamment aux États-Unis, son plus grand marché.

IHG a déclaré que son revenu par chambre disponible (RevPAR) a grimpé de 61% au cour du trimestre clos fin mars, soit à 82% des niveaux d'avant la pandémie, à la faveur d'une reprise de la demande dans les régions Amériques et Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie, à l'exception de la Chine.

Le groupe, qui exploite également les chaînes hôtelières Crowne Plaza, Regent et Hualuxe, a déclaré que la forte demande avait dopé les taux d'occupation et les tarifs des chambres. Aux États-Unis, les tarifs des séjours de loisirs ont augmenté de plus de 10% par rapport à 2019.

"Alors que les taux d'occupation augmentent et grâce à la force de nos marques, nos hôtels bénéficient d'un pouvoir de tarification accru", a déclaré le directeur général Keith Barr dans un communiqué.

Les activités en Chine continentale restent marquées par les restrictions mises en place pour limiter la flambée des cas de coronavirus, a ajouté la société cotée à Londres. (Reportage Shanima A à Bangalore ; version française Dagmarah Mackos; édité par Kate Entringer)