Intensification des affrontements à la frontière Israël-Liban

Intensification des affrontements à la frontière Israël-Liban













Crédit photo © Reuters

JERUSALEM/BEYROUTH (Reuters) - Des combattants du Hezbollah ont lancé dimanche des attaques contre des postes de l'armée israélienne et une localité du nord d'Israël, donnant lieu en réponse à des frappes de Tsahal contre le sud du Liban, les incidents les plus importants depuis la guerre de 2006 entre le mouvement armé libanais et Israël. La mission locale de maintien de la paix de l'Onu, l'Unifil, a rapporté une intensification des affrontements frontaliers survenus à la suite de l'attaque du Hamas à Gaza, laissant craindre un élargissement du conflit. Une personne a été tuée et trois autres blessées dans une attaque du Hezbollah contre la communauté agricole israélienne de Shtoula, située à côté de la clôture frontalière, ont déclaré le mouvement armé libanais et des médecins israéliens. Le Hezbollah a rapporté aussi une attaque avec des missiles guidés contre des postes militaires à Hanita, revendiquant des victimes dans "les rangs ennemis". Tsahal a déclaré avoir mené en réponse des frappes au Liban et avoir décrété comme inaccessible au public la zone proche de la frontière. Les brigades Al Qassam, branche armée du Hamas, a dit avoir lancé depuis le Liban vingt roquettes contre deux colonies israéliennes. Une roquette a atteint le bâtiment de l'Unifil dans le sud du Liban, sans faire de blessés, a fait savoir la mission onusienne, disant enquête pour déterminer l'origine du projectile. (Reportahe Dan Williams à Jérusalem, Timour Azhari et Maya Gebeily à Beyrouth; version française Jean Terzian)