Intenses négociations pour une éventuelle nouvelle trêve à Gaza

Crédit photo © Reuters

par Nidal al-Mughrabi, Bassam Masoud et Dan Williams LE CAIRE/GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Le Qatar et l'Egypte mènent d'intenses négociations pour tenter d'arracher une nouvelle trêve humanitaire dans la bande de Gaza et la libération d'otages du Hamas en échange de prisonniers palestiniens, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait des discussions. Le Hamas a annoncé que son chef en exil au Qatar, Ismaël Haniyeh, était arrivé mercredi matin au Caire pour s'entretenir avec les autorités égyptiennes, sa première visite en Egypte en plus d'un mois, alors que le président israélien Isaac Herzog a assuré mardi que son pays était disposé à conclure une trêve si le Hamas y consent. Le groupe islamiste palestinien a jusqu'à présent rejeté l'idée d'une nouvelle libération d'otages tant que la "guerre génocidaire d'Israël" se poursuit, tout en se disant ouvert à toute initiative "contribuant à l'arrêt de l'agression". Le Hamas a capturé quelque 240 otages en Israël lors de ses incursions meurtrières du 7 octobre dernier. Une centaine ont été libérés fin novembre par petits groupes lors d'une trêve d'une semaine dans la guerre entre l'Etat hébreu et le groupe islamiste palestinien. Selon la source au fait des tractations, le nombre d'otages susceptibles d'être libérés n'a pas encore été arrêté, mais Israël insiste pour que les femmes et les hommes en mauvaise santé figurent dans la liste. En échange, des Palestiniens emprisonnés en Israël pour des crimes graves pourraient être libérés, a-t-elle ajouté. D'intenses tractations sont en cours et un accord pourrait être conclu dans les jours à venir, a-t-elle encore déclaré. D'après un responsable palestinien, la position officielle du Hamas est de rejeter une trêve temporaire et d'obtenir un cesse-le-feu permanent. "Le Hamas veut l'arrêt total de la guerre israélienne à Gaza", a-t-il dit. "Haniyeh et le Hamas apprécient toujours l'effort égyptien. Il est au Caire aujourd'hui pour savoir si Israël a fait de nouvelles propositions ou si Le Caire en a également. Il est trop tôt pour évoquer des attentes." Un haut responsable israélien a réitéré la position du gouvernement de Benjamin Netanyahu selon laquelle la guerre ne s'achèvera qu'avec la libération de tous les otages et la destruction du Hamas. "Comme l'a dit le Premier ministre, la guerre se terminera par une victoire totale", a-t-il déclaré. TRACTATIONS À L'ONU Le gouvernement Netanyahu est toutefois confronté à de fortes pressions en Israël pour conclure un nouvel accord sur la libération des otages encore aux mains du Hamas, d'autant plus depuis que l'armée israélienne a reconnu en avoir tué trois par erreur. Israël estime le nombre de ces otages à 129, mais 21 pourraient être morts en captivité. Israël subit également les pressions croissantes de ses alliés pour limiter l'ampleur de son offensive sur l'enclave palestinienne dévastée par les opérations militaires aériennes et terrestres lancées le 7 octobre, qui ont coûté la vie à environ 20.000 Palestiniens selon les autorités sanitaires de Gaza. Quelque 1.200 Israéliens, civils pour la plupart, ont péri dans les attaques du Hamas contre des villages et kibboutz autour de la bande de Gaza et un festival de musique en plein air. Les Etats-Unis, premier soutien d'Israël, ont appelé publiquement ces derniers jours l'Etat hébreu à mener une campagne plus ciblée et mettre un terme à ce que le président Joe Biden a qualifié de "bombardements aveugles". Au Conseil de sécurité des Nations unies, où Washington a déjà utilisé son droit de veto à deux reprises pour bloquer des résolutions réclamant un cessez-le-feu, le vote d'un nouveau texte présenté par les Emirats arabes unis a été reporté d'une journée mardi dans l'espoir de parvenir à un compromis. Depuis la fin de la trêve au début du mois, la guerre est entrée dans une nouvelle phase encore plus intense et les opérations terrestres de l'armée israélienne jusque-là confinées au nord de la bande de Gaza se sont étendues à toute l'enclave. "Toute la nuit, les bombardements n'ont pas cessé. Ils se concentrent maintenant sur Khan Younès", témoigne Samir Ali, un père de cinq enfants âgé de 45 ans habitant le nord de la bande de Gaza, venu trouver refuge dans la ville du sud de l'enclave. "Les gens doivent faire face à deux guerres en permanence : les bombes et la faim." (Rédigé par Peter Graff, version française Tangi Salaün et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)