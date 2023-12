Intenses négociations pour une éventuelle nouvelle trêve à Gaza

20 décembre (Reuters) - Le Qatar et l'Egypte mènent d'intenses négociations pour tenter d'arracher une nouvelle trêve humanitaire dans la bande de Gaza et la libération d'otages du Hamas en échange de prisonniers palestiniens, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait des discussions. Le Hamas a annoncé que son chef en exil au Qatar, Ismaël Haniyeh, est arrivé mercredi matin au Caire pour s'entretenir avec les autorités égyptiennes, alors que le président israélien Isaac Herzog a assuré mardi que son pays était disposé à conclure une trêve si le Hamas y consent. Le groupe islamiste palestinien a jusqu'à présent rejeté l'idée d'une nouvelle libération d'otages tant que la "guerre génocidaire d'Israël" se poursuit, tout en se disant ouvert à toute initiative "contribuant à l'arrêt de l'agression". Selon la source au fait des tractations, le nombre d'otages susceptibles d'être libérés n'a pas encore été arrêté, mais Israël insiste pour que les femmes et les hommes en mauvaise santé figurent dans la liste. En échange, des Palestiniens emprisonnés en Israël pour des crimes graves pourraient être libérés, a-t-elle ajouté. (Rédigé par Dan Williams, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)