Intel veut accélérer la production de puces avec deux nouvelles usines

par Stephen Nellis

SAN FRANCISCO (Reuters) - Intel va étendre de manière significative ses capacités de production de puces de pointe avec un investissement de 20 milliards de dollars pour construire deux usines dans l'Etat américain de l'Arizona et pour ouvrir ses usines à des clients externes, selon une annonce faite mardi par son nouveau patron.

Ce projet, présenté par le directeur général Pat Gelsinger, est destiné à restaurer la réputation d'Intel après que des retards de production ont fait plonger l'action du groupe l'an dernier.

Il s'agit aussi d'une stratégie constituant un défi direct pour les deux autres compagnies mondiales en mesure de fabriquer de telles puces de technologies avancées, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) et le sud-coréen Samsung Electronics, et s'inscrivant dans une volonté de rétablir le rapport de force technologique.

Les dirigeants aux Etats-Unis et en Europe sont de plus en plus préoccupés par le risque d'une concentration à Taiwan de la fabrication de semiconducteurs, du fait des tensions avec la Chine.

L'action Intel a grimpé de 6,3% après que la firme a présenté sa nouvelle stratégie et ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2021.

