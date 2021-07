Intel va produire des puces Qualcomm, veut rattraper les fonderies rivales d'ici 2025

Crédit photo © Reuters

par Stephen Nellis

SAN FRANCISCO (Reuters) - Intel a annoncé lundi que ses usines allaient commencer à produire des puces Qualcomm et a dévoilé une feuille de route devant lui permettre d'accroître ses activités de fonderie afin de rattraper d'ici 2025 des rivaux comme Taiwan Semiconductor Manufacturing et Samsung Electronics.

Le groupe a fait savoir qu'Amazon.com compterait parmi les nouveaux clients de ses activités de fonderie de semi-conducteurs.

Après avoir été des décennies durant le numéro un dans la fabrication de puces informatiques, Intel a été dépassé par TSMC et Samsung, dont les services de production ont aidé Advanced Micro Devices et Nvidia Corp à produire des semi-conducteurs supérieurs à ceux d'Intel en termes de performances. AMD et Nvidia conçoivent les puces et utilisent les activités de fonderies des autres groupes.

Intel a dit s'attendre à être en mesure de redevenir leader mondial du secteur d'ici 2025, détaillant cinq séries de technologies de puces qu'il entend déployer au cours des quatre prochaines années.

L'entreprise n'a pas donné de détails sur les termes des contrats ou les volumes de production convenus avec Qualcomm et Amazon. Le directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, a toutefois déclaré lors d'un événement annonçant ces accords que le contrat signé avec Qualcomm impliquait une "plateforme mobile majeure" et constituait une importante collaboration stratégique.

(version française Jean Terzian)