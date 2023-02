Intel ramène son dividende à son plus bas niveau depuis 2007

(Reuters) - Intel Corp a réduit mercredi le montant de son dividende à son plus bas niveau depuis 16 ans et a annoncé une forte diminution de ses investissements dans un contexte de ralentissement de la demande pour ses semiconducteurs. Le directeur général Pat Gelsinger a déclaré qu'Intel suspendrait d'importants investissements, de l'ordre de dizaines de milliards de dollars, dans de nouveaux équipements et installations de fabrication, tout en développant son activité de fonderie. La société, qui a réaffirmé ses prévisions pour le premier trimestre publiées en janvier, a indiqué qu'elle allait réduire le dividende à 50 cents par action annuellement ou 0,125 dollar par action trimestriellement, soit une baisse de 66% par rapport à son dernier versement. Intel s'est engagé à réduire ses coûts de 3 milliards de dollars cette année, dans le but d'économiser entre 8 et 10 milliards de dollars d'ici à la fin de 2025. Pat Gelsinger s'attend désormais à ce que l'intensité des dépenses d'investissement nettes, c'est-à-dire le montant dépensé pour générer un dollar de revenu, se situe dans les "30% inférieurs" cette année, contre 35 % prévus précédemment. Le titre Intel, qui a perdu environ la moitié de sa valeur l'année dernière, était en hausse d'environ 3% dans les premiers échanges. (Reportage Nivedita Balu à Bengalore et Jane Lanhee Lee, version française Augustin Turpin)