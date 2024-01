Intel communique des prévisions décevantes, son titre chute

par Arsheeya Bajwa et Max A. Cherney (Reuters) - Intel a dit jeudi anticiper un chiffre d'affaires au premier trimestre qui devrait être inférieur de plus de 2 milliards de dollars aux attentes du marché, dans un contexte de demande incertaine pour ses puces destinées aux serveurs et ordinateurs traditionnels. Dans les échanges boursiers d'après-clôture, le titre de la firme basée à Santa Clara en Californie plongeait d'environ 6%. Intel a dit s'attendre sur la période janvier-mars à un chiffre d'affaires compris entre 12,2 milliards et 13,2 milliards de dollars, alors que le consensus ressortait à 14,5 milliards de dollars selon des données LSEG. Le fabriquant de semi-conducteurs anticipe un bénéfice trimestriel de 13 cents par action, contre une estimation moyenne des analystes de 33 cents par action. Intel a vu sa marge brute être noyée dans les lourds investissements mis en oeuvre pour son redressement. Alors qu'elle dépassait 60% en 2020, la marge brute du groupe a plongé pour s'établir autour de 30% au premier semestre 2023. Toutefois, la marge brute d'Intel a rebondi depuis, s'établissant à 48,8% au quatrième trimestre après 45,8% au trimestre précédent. Aux yeux d'analystes, Intel va jouer sa survie cette année, estimant que 2024 permettra de déterminer si la firme de Santa Clara va profiter ou non du déploiement de l'intelligence artificielle (IA) qui a provoqué une flambée de la demande pour les ordinateurs et semi-conducteurs dédiés. Pour l'heure, la bascule vers des centres de données dédiés à l'IA au détriment des centres de données traditionnels a profité aux rivaux d'Intel, en premier lieu Nvidia. La division 'data center' d'Intel a vu son chiffre d'affaires décliner de 10% à 4 milliards de dollars au quatrième trimestre. (Reportage Arsheeya Bajwa à Bangalore et Max A. Cherney à San Francisco, avec Stephen Nellis à San Francisco; version française Jean Terzian)