Intel anticipe un quatrième trimestre supérieur aux attentes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Intel a dit jeudi anticiper un chiffre d'affaires sur la période octobre-décembre supérieur aux estimations de Wall Street, affichant son optimisme sur un rebond des commandes pour ses semiconducteurs après plusieurs trimestres de ralentissement des ventes d'ordinateurs PC qui ont entraîné une accumulation de ses stocks. Le titre de la firme basée à Santa Clara en Californie progressait d'environ 6% dans les échanges boursiers d'après-clôture. D'après des analystes de la firme de recherche Canalys, le déclin des livraisons mondiales de PC a été moins important au troisième trimestre, s'établissant à 7% contre des reculs de plus de 10% au préalable. Le marché devrait retrouver une croissance au cours de la période des fêtes de fin d'année, ont-ils ajouté. Intel dit s'attendre à un chiffre d'affaires ajusté d'environ 14,6 milliards à 15,6 milliards au quatrième trimestre, contre un consensus de 14,35 milliards de dollars selon des données LSEG. Sur cette même période octobre-décembre, le groupe anticipe un bénéfice ajusté par action d'environ 44 cents, battant le montant moyen prévu par les analystes (32 cents). Au troisième trimestre, la marge brute s'est établie à 45,8%, contre un consensus de 42,7% selon des données LSEG, alors qu'elle se situait dans les 30% plus tôt cette année, du fait des investissements massifs destinés à redresser le groupe. La marge brute d'Intel dépassait 60% en 2020. Le bénéfice ajusté sur la période juillet-septembre est de 41 cents par action, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 22 cents par action selon des données LSEG. Le chiffre d'affaires global d'Intel s'est replié de 8% à 14,2 milliards de dollars. Celui de la division comprenant les activités PC a reculé de 3% à 7,9 milliards de dollars. (Reportage Chavi Mehta à Bangalore et Max A. Cherney à San Francisco; version française Jean Terzian)