Intel anticipe un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, le titre recule

Crédit photo © Reuters

par Jane Lanhee Lee et Chavi Mehta (Reuters) - Intel a fait part jeudi d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieure aux attentes de Wall Street, en dépit d'un optimisme sur ses ventes, un signe que le fabricant de semi-conducteurs peine à engranger des revenus alors que la demande mondiale pour les puces rebondit. Dans les échanges d'après-clôture, le titre du groupe a reculé de 2%, tandis qu'il avait progressé de plus de 10% depuis le début de l'année après une année 2022 compliquée. Certains experts de l'industrie des semi-conducteurs estiment que la chute d'environ 30% des livraisons mondiales d'ordinateurs PC au premier trimestre pourrait avoir permis d'enrayer l'accumulation des stocks et ouvrir la voie à de nouvelles commandes. Intel a dit s'attendre pour le trimestre en cours à un chiffre d'affaires dont la médiane est de 12 milliards de dollars, soit au-dessus du consensus qui ressortait à 11,75 milliards de dollars selon des données Refinitiv. Il anticipe une perte ajustée de 4 cents par action sur la période avril-juin, contre un bénéfice d'un cent par action attendu par les analystes. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de la division réunissant data centers et intelligence artificielle a chuté de 39% à 3,7 milliards de dollars, tandis que celui de la division d'informatique grand public a plongé de 38% à 5,8 milliards de dollars. Intel a rapporté au premier trimestre un chiffre d'affaires de 11,72 milliards de dollars, contre un consensus de 11,04 milliards de dollars, avec une perte ajustée de 4 cents par action contre une perte de 15 cents par action anticipées par les analystes. (Reportage Chavi Mehta; version française Jean Terzian)