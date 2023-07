Intel anticipe un bénéfice supérieur aux attentes au T3

par Max A. Cherney et Chavi Mehta (Reuters) - Intel a dit s'attendre jeudi à ce que son bénéfice du troisième trimestre dépasse les attentes de Wall Street, après avoir fait état d'un bénéfice surprise au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires d'Intel a chuté de 12% à 6,8 milliards de dollars (6,2 milliards d'euros) au deuxième trimestre, après avoir connu d'importantes baisses dans ses grands segments, notamment celui des ordinateurs personnels, lors des quatre trimestres précédents. Le marché des ordinateurs personnels s'est effondré l'an dernier après le boom généré par la pandémie. L'activité de fonderie d'Intel, qui vise à fabriquer des puces pour d'autres entreprises, a enregistré un chiffre d'affaires de 232 millions de dollars, contre 57 millions de dollars il y a un an. Le chiffre d'affaires de la division réunissant centres de données et intelligence artificielle a reculé de 15%, s'établissant à 4 milliards de dollars. Intel anticipe un chiffre d'affaires ajusté d'environ 12,9 à 13,9 milliards de dollars au troisième trimestre et un bénéfice ajusté par action de 20 cents pour le trimestre en cours. Les analystes interrogés par Refinitiv s'attendent à un chiffre d'affaires de 13,23 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 16 cents au troisième trimestre. (Reportage Chavi Mehta; version française Camille Raynaud)