Intel abandonne le projet de rachat pour $5,4 mds de Tower Semiconductor

Intel abandonne le projet de rachat pour $5,4 mds de Tower Semiconductor













Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Intel a annoncé mercredi l'abandon d'un commun accord de son projet de rachat à 5,4 milliards de dollars du fabricant israélien de puces Tower Semiconductor. Les entreprises ont déclaré ne pas avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires en temps voulu, sans donner plus de détails. Intel, qui avait décidé d'acquérir Tower l'année dernière, devra payer une indemnité de rupture de 353 millions de dollars. Reuters avait rapporté mardi en fin de journée qu'Intel comptait abandonner l'accord après l'expiration du contrat sans approbation réglementaire de la Chine. Cette évolution montre à quel point les tensions entre les États-Unis et la Chine sur des questions telles que le commerce, la propriété intellectuelle et l'avenir de Taïwan se répercutent sur les transactions commerciales, en particulier lorsqu'il s'agit d'entreprises technologiques. (Reportage Anirban Sen à New York, avec la contribution de Max Cherney à San Francisco et Anirudh Saligrama à Bangalore ; version française Gaëlle Sheehan)