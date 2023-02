Inondations et glissements de terrain meurtriers au Brésil

Crédit photo © Reuters

SAO PAULO (Reuters) - D'importantes pluies dans des zones côtières du sud-est du Brésil ont provoqué des inondations et des glissements de terrain ayant fait au moins 24 morts et déplacé des centaines de personnes, a rapporté la presse locale, citant les autorités. Les secouristes poursuivaient les opérations de recherche de victimes potentielles, tandis que d'autres équipes étaient à l'oeuvre pour déblayer les routes et rétablir les connexions électriques et téléphoniques. Dans l'Etat de Sao Paulo, le gouvernement local a confirmé la mort de 19 personnes après plus de 600 millimètres de pluies. (Reportage Ana Mano à São Paulo et Lisandra Paraguassu à Brasília; version française Jean Terzian)