Inondations et glissements de terrain font 24 morts en Corée du Sud

Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - Vingt-quatre personnes sont mortes et 10 autres sont portées disparues en Corée du Sud en raison d'inondations et de glissements de terrain provoqués par trois jours de fortes pluies, rapporte samedi l'agence de presse Yonhap, citant les autorités de plusieurs régions du pays. Des milliers d'habitants ont en outre été évacués alors que l'eau déborde d'un barrage dans la province du Chungcheong du Nord. La circulation des trains est perturbée à travers le pays. Le Premier ministre Han Duck-soo a demandé à l'armée de participer aux opérations de secours. Les services météorologiques prévoient encore d'intenses précipitations dimanche sur la péninsule coréenne. (Rédigé par Joyce Lee, version française Bertrand Boucey)