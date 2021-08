Inondations en Turquie: Neuf morts, plus de 900 personnes évacuées

Crédit photo © Reuters

ISTANBUL (Reuters) - Neuf personnes ont été tuées dans des crues subites à Kastamonu, dans la région de la mer Noire en Turquie, et près d'un millier de personnes ont été évacuées, a annoncé jeudi l'Agence de gestion des catastrophes et situations d'urgence (AFAD), qui fait état d'importants dégâts.

La chaîne de télévision publique turque TRT Haber a rapporté mercredi qu'une personne était décédée d'une crise cardiaque à Bartin au milieu des inondations, lesquelles ont également touché Sinop et Bartin, deux autres provinces proches de la mer Noire.

L'AFAD a précisé que plus de 900 personnes avaient été évacuées des zones touchées dans les trois provinces, certaines par hélicoptères, et que près de 550 personnes étaient hébergées dans des résidences étudiantes.

Toujours selon l'agence, les inondations ont endommagé des infrastructures électriques, privant de courant plus de 170 villages. Quatre ponts se sont effondrés et de nombreux autres ont été endommagés, entraînant la fermeture de plusieurs routes, a-t-elle ajouté.

Les crues ont entraîné des dizaines de voitures et des monceaux de débris dans les rues, selon des images diffusées à la télévision.

Selon l'AFAD, les fortes précipitations dans la région devraient s'atténuer dans la soirée de jeudi.

Le nord de la Turquie est régulièrement touché par des inondations pendant l'été, période de pluies particulièrement fortes dans la région. L'an dernier, au moins cinq personnes avaient été tuées lors d'inondations.

Le sud du pays, lui, est victime depuis plus d'une semaine d'importants incendies alimentés par les températures caniculaires et des rafales de vent sec, qui ont contraint des milliers d'habitants et de touristes à fuir les zones balnéaires situées près de la mer Égée et de la Méditerranée.

(Rédigé par Ezgi Erkoyun, version française Juliette Portala et Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault et Marc Angrand)