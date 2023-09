Inondations en Libye : Des responsables arrêtés à Derna

BENGHAZI (Reuters) - Le maire de Derna, ville de l'est de la Libye, a été placé en détention avec d'autres responsables sur fond d'accusations de mauvaise gestion et négligence après l'effondrement des barrages qui ont inondé la ville il y a deux semaines, a déclaré lundi le bureau du procureur général de la Libye. Le bureau du procureur général, basé dans la capitale Tripoli, a déclaré avoir donné l'ordre d'arrêter huit responsables locaux. L'effondrement des barrages lors d'une tempête, a tué des milliers de personnes. Parmi les personnes arrêtées figurent le maire et un responsable des ressources en eau, a précisé la préfecture, sans les identifier. Les habitants en colère ont rendu les autorités responsables de l'effondrement des barrages, construits pour retenir le flux dans le lit de la rivière saisonnière qui traverse la ville. Un contrat conclu en 2007 pour réparer les barrages n'a jamais exécuté dans le contexte de la guerre civile qui a débuté avec le soulèvement, soutenu par l'OTAN, qui a renversé Mouammar Kadhafi en 2011. Derna a été contrôlée jusqu'en 2019 par des combattants par un certain nombre de groupes armés, dont l'État islamique. La semaine dernière, des manifestants ont incendié la maison du maire Abdulmenam al-Ghaithi et l'administration de l'est du pays a déclaré qu'il avait été suspendu et que l'ensemble du conseil municipal avait été limogé. Les inondations ont fait des milliers de morts et des milliers de personnes sont portées disparues, des bâtiments entiers ayant été emportés par la mer. Les équipes de secours internationales poursuivent leurs efforts pour retrouver les corps sous les décombres et dans le port de la ville, mais les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. (Reportage Ayman al-Warfali, rédigé par Tarek Amara; version française Victor Goury-Laffont)