Inondations: Emmanuel et Brigitte Macron dans le Pas-de-Calais mardi, réunion de crise à Matignon

Inondations: Emmanuel et Brigitte Macron dans le Pas-de-Calais mardi, réunion de crise à Matignon













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron, accompagné de sa femme Brigitte Macron, va se rendre mardi dans le Pas-de-Calais à la suite des intempéries qui ont touché le nord de la France, a annoncé l'Elysée lundi. "Le chef de l’État exprimera son soutien et celui de la Nation toute entière aux habitants touchés par les épisodes de crues successifs ainsi qu’à l’ensemble des forces de secours mobilisées", déclare la présidence de la République. Les départements du Pas-de-Calais et du Nord ont été maintenus en vigilance orange aux crues pour la journée de mardi, a annoncé Météo-France. Une cellule interministérielle de crise devait se tenir ce lundi soir à Matignon pour "coordonner l'ensemble des services de l'Etat", a-t-on appris auprès des services de la Première ministre Elisabeth Borne. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Zhifan Liu)