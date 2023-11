ING : Nouveau programme de rachat d'actions, mais le T3 déçoit

(Actualisé avec précisions, réactions en Bourse) 2 novembre (Reuters) - ING Groep a annoncé jeudi son deuxième programme de rachat d'actions de l'année, d'un montant maximum de 2,5 milliards d'euros, après avoir fait état d'un résultat net du troisième trimestre plus de deux fois supérieur à celui de l'année précédente. A la Bourse d'Amsterdam, l'action reculait néanmoins de près de 3% dans la matinée, certains intervenants de marché soulignant que les performances n'ont pas été aussi largement supérieures aux attentes qu'attendu. "Il semble que les investisseurs considèrent le dépassement du consensus sur les revenus comme de nature 'faible' car lié à d'autres revenus et à un coût de risque très peu élevé", observe Rodger Rinke, chez Landesbank Baden-Wuerttemberg. Le revenu net d'intérêt (NII), qui mesure la différence entre les intérêts reçus et le coût des dépôts, a également été plus faible que prévu, ajoute-t-il. Il a atteint 4,03 milliards d'euros au cours du trimestre, ce qui est inférieur aux 4,12 milliards d'euros attendus dans un consensus compilé par la société. ING, qui compte plus de 38 millions de clients, a souligné qu'elle restait vigilante face au ralentissement de la croissance économique mondiale. Les banques ont été parmi les principaux bénéficiaires de la hausse des taux d'intérêt au cours des deux dernières années, mais le cycle de resserrement monétaire semble désormais avoir atteint sa fin. "Nous sommes conscients des discussions publiques sur les taux d'épargne et, en fonction de l'évolution du paysage concurrentiel, nos marges de responsabilité pourraient se réduire quelque peu par rapport aux niveaux actuels", a déclaré Steven van Rijswijk, directeur général de la banque, dans un communiqué. Le bénéfice net de la banque a augmenté de 103% pour atteindre 1,98 milliard d'euros entre juillet et septembre, dépassant le consensus de 1,83 milliard d'euros établi par la société. (Reportage Diana Mandiá et Matteo Allievi ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)