ING : Le bénéfice net a augmenté de 83% au T2

3 août (Reuters) - ING Groep, la plus grande banque néerlandaise, a fait état jeudi d'un bénéfice net meilleur que prévu pour le deuxième trimestre, la hausse des taux d'intérêt ayant favorisé l'augmentation des revenus provenant des prêts et des commissions. Le groupe, qui compte environ 37 millions de clients dans plus de 40 pays, a déclaré que son bénéfice net avait augmenté de 83% pour atteindre 2,16 milliards d'euros entre avril et juin, dépassant la prévision de 1,64 milliard d'euros des analystes selon un consensus compilé par la société. (Reportage Diana Mandiá ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)