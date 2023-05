ING: Le bénéfice dépasse les attentes au T1 avec la hausse des taux, le titre monte

ING: Le bénéfice dépasse les attentes au T1 avec la hausse des taux, le titre monte













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - ING a annoncé jeudi un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes, ce qui a fait monter le titre de la plus grande banque des Pays-Bas, la hausse des taux d'intérêt, combinée à un coût du risque contenu, ayant eu un impact positif sur les marges. Elle a également annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant total maximum de 1,5 milliard d'euros. Le titre ING était en hausse d'environ 3% à 9h30 CET. Les marges des prêteurs bénéficient de la hausse des taux d'intérêt après que les principales banques centrales ont augmenté leurs taux directeurs au rythme le plus rapide depuis au moins deux décennies en 2022 pour lutter contre l'inflation."Au cours de ce trimestre, marqué par des conditions de marché turbulentes, nos clients ont continué à nous faire confiance. En témoigne notre base de dépôts stable et diversifiée, qui a augmenté de 1,3 milliard d'euros au cours du trimestre", a déclaré ING. Le ratio CET1 de la société, une mesure de solvabilité pour les banques européennes, a augmenté de 0,3 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent pour atteindre 14,8%, au-dessus de l'exigence actuelle de 10,73%. Les ajouts nets de la banque aux provisions pour pertes sur prêts, soit l'argent mis de côté pour les prêts défaillants, ont totalisé 152 millions d'euros au cours du trimestre, ce qui, selon le groupe, est "bien en dessous de la moyenne du cycle". Le groupe, qui sert environ 37 millions de clients, d'entreprises et d'institutions financières dans plus de 40 pays, a déclaré que son bénéfice net avait bondi à 1,59 milliard d'euros au cours des trois premiers mois de 2023, dépassant les 1,11 milliard d'euros attendus par les analystes interrogés par la société. ING avait enregistré un bénéfice de 429 millions d'euros sur la même période l'an dernier, pénalisé par des charges de 834 millions d'euros liées à son exposition à la Russie. (Reportage Diana Mandiá à Gdansk ; version française Nathan Vifflin, édité par Tangi Salaün)