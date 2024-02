ING affiche un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions

(Reuters) - ING a fait état jeudi d'un bénéfice supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, clôturant ainsi une année marquée par une augmentation rapide des taux d'intérêt et un environnement économique favorable. Le groupe, qui compte environ 37 millions de clients dans plus de 40 pays, a déclaré que son bénéfice net avait augmenté de 43,1% pour atteindre 1,56 milliard d'euros sur la période octobre-décembre, dépassant légèrement les prévisions du consensus compilé par la société, qui tablaient sur 1,54 milliard d'euros. Sur l'année, ING a enregistré un résultat net de 7,29 milliards d'euros, contre 3,67 milliards d'euros un an plus tôt. (Reportage Diana Mandiá et Matteo Allievi; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)