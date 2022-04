Infotainment : Avec Mercedes, Faurecia-Aptoide atteint la taille critique face à Google

par Gilles Guillaume

PARIS, 28 avril (Reuters) - La coentreprise entre l'équipementier automobile Faurecia, désormais Forvia, et l'app store indépendant Aptoide, a décroché un contrat avec Mercedes devant l'aider à atteindre la taille critique pour offrir une vraie alternative à Google ou Amazon dans la bataille de l'infotainment à bord.

Ce partenariat mondial pluriannuel annoncé jeudi vise à intégrer dans le système multimédia MBUX du géant allemand du haut de gamme, à partir de 2023, une plateforme ouverte proposant en tout près de 250 apps - navigation, trafic, streaming, solution de paiement, informations sur le stationnement et les bornes de recharge - pouvant être mises à jour à distance plusieurs fois par an.

"Nous croyons qu'il y a de la place pour deux acteurs, un de type Gafa, un Google, qui facilite la construction de ce type de produit, et ensuite pour un second acteur alternatif", a expliqué dans une interview à Reuters Thomas Belin, general manager adjoint de Faurecia-Aptoide. "Aujourd'hui, avec de tels contrats nous voyons que nous avons cette masse critique (...) et que nous sommes légitimes sur ce marché."

Créée en 2019 par l'équipementier français, renommé Forvia après le rachat de son concurrent allemand Hella, et par le spécialiste des applications Android basé au Portugal, la JV a déjà conclu des contrats avec Volkswagen et BMW pour fournir à leurs véhicules un écosystème concurrent de Google.

D'autres devraient suivre prochainement, un constructeur français étant pressenti ainsi qu'une marque premium qui viendrait inaugurer l'app store en Europe.

NERF DE LA GUERRE

Forte des dix ans d'expérience en marque blanche d'Aptoide pour la téléphone mobile et la télévision, la JV propose une solution abordable et sur mesure aux groupes automobiles ayant opté pour la base Android Automotive.

Faurecia-Aptoide revendique aussi une offre où le constructeur automobile, toujours jaloux du contrôle de son cockpit, reste davantage maître à bord.

"On va apporter une offre app store beaucoup plus customisable, où chaque constructeur va pouvoir vraiment s'approprier la solution, choisir son écosystème et avoir le contrôle sur les données personnelles, qui est un enjeu important", a ajouté Thomas Belin.

La solution Faurecia-Aptoide permet ainsi d'utiliser comme interface par exemple un compte "myvolkswagen", et non un compte Google, et d'évoluer dans l'univers de la marque cliente, et non dans celui du géant américain.

La JV se charge aussi de valider elle-même toutes les mises à jour proposées par les éditeurs d'applications afin de garantir leur bon fonctionnement et leur intérêt pour l'environnement du véhicule.

Outre l'électrification, la gestion des données des voitures connectées va constituer le nerf de la guerre de l'industrie auto au cours des prochaines décennies. Du côté des constructeurs français, Renault a opté de son côté pour un co-développement avec Google pour l'infotainment de sa nouvelle Mégane électrique.

En janvier, Faurecia a quant à lui revendiqué pour la plateforme Aptoide trois millions de véhicules en circulation à travers le monde, un parc qui n'intègre pas encore les contrats BMW et Mercedes. (Gilles Guillaume, avec Nick Carey à Londres, édité par Nicolas Delame)